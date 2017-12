Tunisie: Un milieu travailleur...

Le mérite revient à Kamel Kolsi et à Hamda Touihri dans le retour en forme de l'équipe et sa capacité d'avoir pu dépasser, sans trop de dommages, la tempête. Ce duo a facilité la tâche à Marchand qui a apporté sa touche d'entraîneur expérimenté. Il devra aujourd'hui trouver la bonne formule pour ramener une victoire de Gabès.

En effet, l'ASG a de bons joueurs qui n'ont pas froid aux yeux. Les Agrebi, Ben Brahim, Mezlini, Ben Aziza, Kacem n'ont rien à envier aux joueurs du CA. C'est un test de vérité pour Marchand qui devrait apporter quelques changements par rapport à l'équipe qui a joué contre le COM. Il y aura plus d'équilibre au milieu du terrain, avec probablement un 4-4-2 qui mise sur la mobilité et la circulation rapide de la balle pour piéger un ASG qui joue un football direct. Ben Yahia, Khélil, Ayadi et probablement Ouedhrefi peuvent faire l'affaire. Khelifa sera là pour emmener l'attaque, mais qui jouera à côté de lui? Ce sera Aounallah, avant-centre jeune et robuste (Marchand doit lui donner plus de confiance), ou un Dhaouadi qui, grâce à son métier, s'est montré décisif dès les premières balles.

La défense, qui n'a pas encaissé de but depuis le match du CSS (face à l'ESZ, à l'ESS et au COM), constitue l'atout de sécurité pour Marchand qui devrait reconduire Agrebi, Abdi, Opoko (un cran au-dessus par rapport aux autres) et Jaziri.

La «Der» de Darragi

Oussama Darragi est un bon joueur qui, avec l'EST, a atteint des sommets vertigineux. Au CA, il a bien atterri la saison dernière du temps de Chiheb Ellili pour évoluer dans le rôle de régisseur. Avec Simone, il a été aussi mis en confiance, mais il a beaucoup régressé au niveau athlétique. Finalement, l'aventure s'arrête avec le CA et le match de cet après-midi sera le dernier. Il devrait être utilisé en cours de jeu, mais le plus important, c'est qu'il part avec l'estime de tout le monde. Il ne sortira pas par la petite porte. Tant mieux pour lui et pour le club.