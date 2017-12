Tunisie: Capital pour la suite !

Un Onze d'attaque

Les séances d'entraînement se sont déroulées normalement, durant cette trêve. Exercices physiques et tactiques étaient nombreux et variés. Les joueurs étaient appliqués et se dépensaient à fond. Les supporters étaient toujours présents et dans l'expectative. L'enjeu de la rencontre face à l'ESZ est déterminant. Un nul ou un score de parité condamne l'équipe.

Une situation qui va contraindre l'entraîneur à aligner une formation à vocation offensive dans l'espoir de surprendre l'adversaire devant son public et sur son propre sol. Le match amical disputé contre le SG, au cours de cette trêve, aura sûrement permis à Sellimi d'en tirer profit pour focaliser son travail sur des points bien précis et notamment les incursions, les débordements sur les ailes, les centrages, les balles arrêtées et les tirs au but de toutes les positions.

Formation probable : Kridene, Coulibaly, Boufalgha, Sellami - Radawi, Hmizi, Jacob, Taboubi, Yahia - B. Hassine, Zoghlami .