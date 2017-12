Gabon: La réconciliation prônée par la CJGA

Le président de la Concertation de la jeunesse gabonaise (CJGA), Rodrigue Maîssa Nkoma a animé le mardi dernier, au premier arrondissement de Libreville, un point de presse où il sollicite la classe politique à une Réconciliation Nationale. Pour dit-il, mettre définitivement un terme à la crise politique que connait le Gabon depuis l'élection d'août 2016.

C'est au nom de la jeunesse gabonaise, que le président de la Concertation de la jeunesse gabonaise (CJGA) a interpelé le Président de la République, des groupements politiques de l'opposition et de la majorité à la réconciliation nationale Rodrigue Maîssa Nkoma, estimant que la réconciliation est la seule voie de sortie de crise latente sévissant dans le pays depuis plus d'un an.

Rodrigue Maîssa Nkoma a également annoncé une mini caravane de son mouvement le 30 décembre prochain dans les domiciles de certaines plus hautes autorités et hommes politiques du pays dans les prochains jours. L'objectif visé par la CJGA est celui de « présenter les vœux les meilleurs pour 2018 pour la réconciliation nationale, tout en remettant comme un cadeau symbolique un extincteur, ceci à titre préventif et sécuritaire pour un apaisement effectif ».