Nigeria: Anderlecht - Saison terminée pour Henry Onyekuru

L'ailier international nigérian, prêté par Everton à Anderlecht cet été, souffre d'une déchirure du ligament latéral interne du genou, suite à un choc subi face à Eupen vendredi dernier en championnat. Des récentes analyses montrent que la blessure est plus grave qu'on ne le pensait initialement. Le Super Eagle, auteur de 9 buts en 19 matchs de Jupiler League, devra subir une opération. « Il en a probablement pour cinq ou six mois. Sa saison est terminée », a expliqué l'entraîneur d'Anderlecht Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse. La perspective de voir le véloce joueur de 20 ans disputer en Russie sa première Coupe du Monde est pratiquement réduite à néant.

