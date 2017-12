Cote d'Ivoire: Politique nationale de l'environnement - Ouloto veut une adoption dans les meilleurs délais

Cet atelier qui a été initié par M. Tié Hyacinthe, Directeur de l'environnement et de la prévention des risques (DEPR) a également vu la participation du Bureau des Rois et Chefs traditionnels représenté par son 2e Vice-président M. Gbizié Lambert.

« Les notions d'environnement et de développement durable sont transversales et vous avez bien voulu vous prêter à cet exercice et je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour l'atteinte de ces objectifs », s'est réjoui Kaba Nasséré.

Au nom du ministre (MINSEDD), le Directeur de Cabinet adjoint Kaba Nasséré a indiqué que Mme Anne Désirée Ouloto s'est engagée à "conduire son adoption dans les meilleurs délais, pour qu'il devienne un document d'orientation du secteur environnement et développement durable, qui épouse par son caractère transversal les aspirations et la vision du Président de la République, SEM Alassane Ouattara ".

