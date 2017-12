Congo-Brazzaville: Diversification économique - Le Congo à la croisée des chemins

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Nonobstant l'agriculture et la forêt, le Congo est tenu aussi à développer les activités industrielles. Pour ce faire, il est appelé à matérialiser le projet gouvernemental de construction des zones économiques spéciales de Brazzaville, Ouesso, Oyo-Ollombo et Pointe-Noire, ainsi que d'autres initiatives concourant au développement socioéconomique.

Le Congo a fait de la certification forestière son cheval de bataille. Il est classé dans le groupe des dix pays ayant la plus grande superficie de forêts certifiées FSC dans le monde. Le pays compte 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées et quelque 3 991 418 hectares d'aires protégées.

Le marché local du bois étant étroit, les exploitants préfèrent exporter la production vers l'Europe et d'autres destinations. En 2015, le volume des exportations était estimé à 937 732,40m3 dont 702 915,06m3 de grumes, 150 237,95m3 de sciages humides, 52 299,64m3 de sciages secs, 24 973,67m3 de placages déroulés, 130,48m3 de contreplaqués et 7 071,61m3 de produits finis.

Avec une économie étranglée par la crise pétrolière, une dette publique estimée à plus de cinq mille milliards de francs CFA et des ressources budgétaires déficitaires, le pays a du grain à moudre pour sortir de cette situation catastrophique.

