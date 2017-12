Ouganda: Sebastien Desabre - Nouveau sélectionneur du pays

Passé également par l'ASEC, l'Esprance de Tunis, le Wydad Casablanca, Recreativo Libolo, ou encore les Emirats arabes unis, Desabre n'avait encore jamais pris les rênes d'une sélection. « Je travaille depuis de longues années en Afrique et je connais ce football. Je suis prêt à servir l'Ouganda » a t-il indiqué lors de sa présentation ce jeudi à Kampala. Il remplace ainsi Moses Basena, intérimaire jusque-là, et qui composait la short-list avec le Belge Emilio Ferrera et l'Irlandais John McKinstry.

La nomination de Desabre ne faisait plus de doute depuis que la veille, il a signifié son départ à ses dirigeants d'Ismaily. Le club égyptien qui dirigeait depuis le début de la saison et avec lequel il pointait en tête du classement en championnat. Encore mieux, c'est après une victoire mercredi 5-0 devant El Raja que l'ancien de Coton Sport de Garoua a démissionné.

