Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Les pensionnaires de Mfilou à l'honneur

La Maison des seniors de Mfilou est une initiative de la première dame du Congo. Inaugurée en 2015, cette structure a pour but de promouvoir l'aide à la personne âgée en lui offrant tout le confort nécessaire et un accompagnement adapté aux besoins attendus.

« C'est un geste d'amour de la part de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso. Par son caractère altruiste et sa volonté d'aider les personnes en difficulté et défavorisées, elle poursuit son combat pour le bien-être de tous les Congolais. Elle ne cesse de faire des dons à travers la Fondation Congo-Assistance qu'elle dirige. C'est une façon de remettre ces personnes âgées en confiance, surtout pour qu'elles sachent qu'ils ne sont pas oubliées », a indiqué la directrice générale.

On pouvait admirer, sur chacune des tables dressées pour la circonstance, de bons plats bien garnis cuisinés par le service social. Un moment d'amitié partagée pour tous les pensionnaires, dans une ambiance bon enfant. En plus du repas, chacun d'eux a reçu des cadeaux de tout genre.

