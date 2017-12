Sénégal: Assane Ndiaye remporte le Grand prix du chef de l'Etat pour l'enseignant

"132 candidatures ont été déclarées recevables et 114 candidats ont été transmis aux comités régionaux dirigés par les gouverneurs, et finalement, le jury national n'a jugé recevable que 21 dossiers avant d'en nominer trois candidats", a lancé le ministre.

Le Grand Prix du Chef de l'Etat, a expliqué le ministre de l'Education nationale Serigne Mbaye Thiam, "est destiné à récompenser un enseignant craie en main, du préscolaire au secondaire, dont les qualités humaines et professionnelles méritent d'être louées et portées à la connaissance de tous".

La cérémonie de remise de cette distinction s'est déroulée au Grand Théâtre de Dakar, en présence du président de la République, Macky Sall, et de Hanane Al Hroub, lauréate du Prix mondial de l'enseignant 2016, invitée d'honneur et enseignante palestinienne de Cisjordanie.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.