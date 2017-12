Congo-Brazzaville: Droit à la citoyenneté en Italie - La bataille pas loin de prendre fin

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Si, grosso modo, on peut distinguer une gauche partisane de la première solution et une droite acquise quant à elle au droit du sang, les débats au parlement ne sont pas forcément aussi bien répartis.

Depuis treize ans, l'Italie discute ferme de la manière pour un enfant étranger né sur son territoire ou y ayant grandi pour accéder à la citoyenneté. Depuis lors, deux camps se dessinent et aucun d'eux ne l'emporte, ni dans l'opinion ni au parlement. Partisans de l'ius soli, le droit du sol (avec une citoyenneté automatiquement acquise pour tous ceux qui sont nés sur le territoire), et l'ius sanguinis, le droit du sang pour une citoyenneté qui ne peut « s'acquérir » autrement que par les parents qui doivent eux-mêmes être Italiens.

