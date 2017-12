Afrique: Coopération économique - Le pari africain de la Turquie

Poursuivi pour outrage au chef de l'Etat et faux et usage de faux, l'écrivain Patrice Nganang a été… Plus »

A la clé, la signature de douze accords de coopération dans les domaines agricole, économique et militaire, ainsi qu'un accord pour la création d'un Conseil de coopération stratégique. De plus, un forum économique soudano-turc a convenu de faire passer le volume des échanges turcosoudanais, actuellement de 500 millions de dollars à 10 milliards de dollars.

Il a aussi assisté au Forum économique organisé par l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Hier, la presse tunisienne annonçait la signature de plusieurs accords de coopération. Comme ce fut le cas au Tchad et au Soudan. Au cours de son passage à N'Djamena, la délégation amenée par Recep Tayyip Erdogan, a procédé à la signature de cinq accords commerciaux.

Le président turc était accompagné d'une importante délégation de 150 hommes d'affaires et d'opérateurs économiques. La Tunisie était l'ultime étape de cette tournée économique. Ici, le président turc a eu une série d'entretiens avec son homologue, Béji Caïd Essebsi, et ses plus proches collaborateurs.

