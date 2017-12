Sénégal: Perception de la corruption - « Le rapport de l'Ofnac ne traduit pas la réalité des faits », selon le général Meïssa Niang

Le Général Meïssa Niang n'est pas content du dernier rapport de l'Ofnac accusant des corps comme la police et la gendarmerie d'être dans le lot des structures les plus corrompues du pays. Pour lui, ce rapport est « contestable ».

La Gendarmerie nationale n'est pas satisfaite du dernier rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) sur la perception de la corruption au Sénégal qui place la gendarmerie et la police parmi les corps les plus corrompus dans notre pays. En marge de la visite qu'il a effectuée hier au Cices dans le cadre de la 26e édition de la Fidak, le général Meïssa Niang, Haut Commandant de la gendarmerie, Directeur de la Justice militaire, a vigoureusement contesté les conclusions de ce rapport. Le général Niang a d'abord précisé qu'il s'agit d'une « étude perception qui est par nature subjective ». En tant que chercheur, a-t-il ajouté, nous savons que la fiabilité scientifique de ce rapport n'est pas établie, elle est contestable ». « Parce que nous avons-nous-mêmes mené des études de perception sur la circulation des armes légères et de petit calibre. Ce sont des études qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence », a souligné le Haut Commandant de la Gendarmerie.

Aussi, de l'avis du général Meïssa Niang, « la publicité qui y a été faite est exagérée ». « Celle-ci est moralement contestable parce qu'elle s'attaque à des institutions à savoir la police et la gendarmerie qui sont les garants de la République ». La conviction du Directeur de la Justice militaire est que ce rapport ne traduit pas la réalité des faits. « Dans la police tout comme dans la gendarmerie, les actes de corruption, comme il en existe partout dans les différentes autres administrations, sont sanctionnés avec la dernière rigueur », a-t-il assuré. Au niveau de la gendarmerie, les statistiques sont là, dit-il. « Tous les actes de corruptions lorsqu'ils sont avérés sont sanctionnés avec la dernière rigueur », a-t-il souligné. Le général Niang estime qu'il n'est pas convenable dans ce contexte « de jeter l'opprobre sur une institution comme la police ou la gendarmerie ».

Bilan satisfaisant

Sur l'objet de sa visite, le général Meïssa Niang a exprimé toute sa satisfaction du déploiement de ses hommes à la Fidak. Selon lui, le bilan est très satisfaisant. « L'activité délinquantielle est très limitée grâce à notre présence sur le site. Il y a moins de vol et moins de saisie de chanvre indien », a-t-il dit. Sur place, il s'est réjoui du dispositif de la gendarmerie déployé à la Fidak. « C'est un dispositif impressionnant ; on en juge par le volume (500 hommes) mais également par la variété de toute la composante de la gendarmerie (Ulm, chiens, chevaux, etc.) qui a pour mission, selon lui, d'assurer la sécurité des personnes et des biens pendant cette Fidak ».