Sénégal: Litige marché Bou Bess - Le maire de Wakhinane Nimzatt appelle au calme

« D'ici là, j'appelle au calme et à la sérénité », clame Racine Talla. Mais la conviction de Racine Talla est déjà faite : « Le marché de Bou Bess appartient à Wakhinane Nimzatt historiquement. C'est une question affective, économique (les recettes du marché sont estimées au bas mot à 50 millions de francs Cfa) et même politique. Les vendeurs viennent de Wakhinane Nimzatt ». Dans cette histoire, le maire de Wakhinane Nimzatt pointe un paradoxe. « Ce marché est antérieur à la création de Djiddah Thiaroye Kao. Il existe à la suite des conditions posées par les déguerpis (de Dakar en banlieue dans les années 70). Pour venir à Guédiawaye, ils demandaient une école, un dispensaire et un marché ». Contacté, Cheikh Dieng, maire de Djiddah Thiaroye Kao, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.

Les traits tirés, la voix trahissant une fatigue d'une longue et éprouvante journée de négociations et d'entretiens, Racine Talla, maire de la commune d'arrondissement de Wakhinane Nimzatt, laisse entrevoir quelques signaux positifs. « Ils vont être libérés. Ce ne sont pas des voyous mais des élus municipaux. Il y a parmi eux premier adjoint au maire, Tahir Konaté, le 3ème maire adjoint qui n'est autre que Madou Mamoune Ngome, le Dg des Télécommunications ».

En transformant son véhicule en bureau de travail, Racine Talla était présent jusqu'à 23 heures au commissariat central de Guédiawaye mardi dernier pour soutenir six élus municipaux de Wakhinane Nimzatt arrêtés plus tôt dans la journée par la police.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.