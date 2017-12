Tunisie: Faouzi Benzarti - «Je n'entraînerai plus en Tunisie!»

Le désormais ancien entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Faouzi Benzarti, a déclaré récemment qu'il n'entraînera plus aucun club en Tunisie. Interrogé en ce sens, le technicien tunisien s'est expliqué : «Je ne peux plus travailler dans une ambiance pareille. Ce qui m'est arrivé n'est pas normal et les personnes qui m'ont apostrophé ne représentent pas le grand public espérantiste et le grand club qu'est l'EST. On n'a pas le droit de prendre à partie quelqu'un pendant l'exercice de ses fonctions. Pour moi, c'est une page tournée. Je n'exercerai plus en Tunisie».

Mouîne Chaâbani : «Benzarti a beaucoup donné»

Mouîne Chaâbani a, quant à lui, déclaré que Faouzi Benzarti a beaucoup apporté à l'équipe durant son passage : «Je tiens à remercier Faouzi Benzarti qui a beaucoup donné et a été à la hauteur. Nous avons remporté le championnat arabe et le championnat de Tunisie. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière tout comme pour Imed Ben Younès».

L'ancien axial «sang et or» est ensuite revenu sur sa situation au Parc B : «Je suis à l'EST depuis 15 ans. J'ai passé sept saisons avec les jeunes et huit avec les seniors. J'ai également joué à l'étranger et au CS Hammam-Lif. Un club que j'ai entraîné après ma retraite. Malgré les faibles moyens, nous avons fait de bons résultats. Ici, je me sens chez moi et je fais le maximum pour servir mon club. Je ne me soucie pas du poste que j'occupe. La pression ? Je suis habitué».

Maroc : Kamel Zouaghi nouveau coach du CA Khenifra

Après une courte expérience à l'Olympique de Béja, le technicien tunisien, Kamel Zouaghi, dépose ses valises au Maroc. Selon des sources concordantes, un accord a été trouvé entre lui et la direction du Chabab Atlas Khenifra pour remplacer Samir Yaîch. A noter que le CAK occupe la 14e place du classement du championnat marocain.