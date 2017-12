Sénégal: Réglementation - L'Armp met en place un groupe pour accélérer les réformes

A cet égard, conclut le texte, l'ARMP a décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de concevoir et proposer une feuille de route réaliste et un plan d'actions approprié. L'objectif étant de parvenir à la mise en place de nouveaux mécanismes réglementaires, favorables à une meilleure participation des entreprises nationales dans la commande publique.

Eu égard à ces orientations, ajoute le communiqué, l'ARMP réaffirme sa disponibilité et son engagement à accompagner le Premier Ministre et le Gouvernement dans la prise en charge de cette volonté du Chef de l'Etat.

Cette volonté politique a été réaffirmée lors du Conseil des Ministres du 20 décembre 2017, à l'occasion duquel le Président de la République a bien voulu rappeler la nécessité du renforcement du dialogue permanent entre le Gouvernement et le secteur privé pour bâtir une croissance forte, inclusive et durable.

Selon un communiqué de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), la réforme du Code des Marchés publics intervenue en 2014 indique clairement l'engagement du Sénégal de soutenir le développement du secteur privé national et communautaire, notamment la promotion des petites et moyennes entreprises, dans l'exécution de la commande publique.

