Sénégal: Justice - 14 avocats et 20 greffiers ont prêté serment

Le barreau s'est enrichi de 14 nouveaux avocats stagiaires. Ils ont prêté serment hier à la salle 4 du Palais de justice de Dakar devant le premier président de la Cour d'Appel de Dakar. Avant eux, 20 greffiers stagiaires de la promotion 2016 du Centre de formation judiciaire (Cfj) avaient, à la salle 2 de la même juridiction, fait pareil devant la même autorité judiciaire.

Quatorze avocats stagiaires de la promotion 2017 ont prêté serment hier au Palais de justice de Dakar. L'audience était présidée par le premier président de la Cour d'Appel de Dakar, Demba Kandji. Ils ont, tous, levé la main droite et prononcé ceci : « Je jure, en tant qu'avocat, exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon Ordre ». En disant « oui » au premier président de la Cour d'Appel, ces jeunes embrassent désormais la profession d'avocat. Une profession qui, a tenu à rappeler Demba Kandji, est pleine d'embûches. Toutefois, le président Kandji a invité les uns et les autres à se référer au parrain de la promotion : l'avocat Ely Ousmane Sarr, inscrit au barreau du Sénégal en 1974. Selon lui, le parrain était un homme de « courage moral et intellectuel ». Ces qualités, a-t-il ajouté, sont utiles pour tout bon avocat en devenir. Aussi, les a-t-il invités à « toujours assumer leurs positions même dans la solitude ». A sa suite, Me Mbaye Guèye, bâtonnier de l'Ordre des avocats, a fait savoir que « Ely Ousmane Sarr est l'exemple achevé de l'excellent avocat », car il a allié « maîtrise de sa science, courage, respect de l'autre et élégance dans le verbe et le port vestimentaire ».

Me Mbaye Guèye, qui a garanti aux avocats stagiaires que le bâtonnier sera toujours présent pour les défendre quand ils auront raison, n'a pas manqué d'inviter ses jeunes confrères à cultiver l'humilité pour apprendre la profession d'avocat pendant les trois ans de stage. Pour une bonne réussite de cette phase d'apprentissage, il leur a demandé « d'éviter d'être obnubilés par l'argent, le bien matériel ou la célébrité médiatique ». « Vous pouvez les obtenir lorsque vous maîtriserez votre art et deviendrez des avocats dignes de confiance », a-t-il conseillé. Avant les avocats, 20 greffiers stagiaires de la promotion 2016 du Centre de formation judiciaire (Cfj) avaient prêté serment à la salle 2 de la Cour d'Appel de Dakar. Le directeur adjoint du Cfj, Madieyna Diallo, a appelé les nouveaux greffiers à respecter les valeurs déontologiques de la justice pour servir honorablement le Sénégal.