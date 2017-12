Ile Maurice: Tourisme - «Nous visons des marchés comme l'Arabie Saoudite», dit Anil Gayan

Il a retrouvé ses esprits. Et peut s'exprimer. Mickael Kemp, le pilote d'Air Mauritius qui avait disparu à… Plus »

De plus, l'année 2018, a avancé Anil Gayan, s'annonce plutôt positive sur le plan touristique. Des discussions, dit-il, seront bientôt entamées avec des compagnies aériennes qui souhaitent desservir l'île. Mais pas seulement. «Cette année, dix hôtels étaient en rénovation. Cela a représenté une perte énorme. Avec leur réouverture, les choses seront différentes. De plus, les réservations sur les marchés principaux sont en hausse.»

L'Inde par contre, a affirmé Anil Gayan, est un marché émergent. «Nous allons investir davantage», a-t-il dit. Déplorant par la même occasion que le marché chinois soit très difficile à exploiter. «C'est un marché saisonnier, mais nous continuerons à être présents. La distance est également un problème pour cette destination. Mais il nous faudra surmonter cela.» D'autant que «pendant la basse saison, on vise les marchés comme l'Inde, la chine et l'Arabie Saoudite».

Par ailleurs, les pays comme l'Allemagne, la Russie et la Suisse ont connu une croissance de 10 % pour 2017, contre 7 % pour l'Afrique du Sud. Le marché français a, lui, connu une croissance de seulement 1 %, la Réunion de 1,5 % et l'Australie, 18 %. «Il y a des compagnies low-cost qui desservent Paris-Réunion-Paris. De ce fait, cela crée un impact sur l'arrivée touristique à Maurice. C'est l'une des raisons pour laquelle on a eu moins de touristes français.»

