Angola: Malanje - Un commandant promet un combat acharné contre les irrégularités militaires

Malanje — Les actes d'irrégularités militaires seront «sévèrement» combattus en 2018, en vue de maintenir «l'ordre et l'amélioration de la qualité du travail» fourni par les Forces Armées du 1er corps d'armée, a déclaré jeudi dans cette ville, son commandant, le général José Manuel de Sousa.

Selon le général José Manuel de Sousa, qui parlait à la fin de la cérémonie de présentation de vœux de fin d'année, en 2018 « tout sera fait afin de bannir tous les maux qui minent le « bon nom » de l'armée, dans le but de contrôler le territoire national".

Le commandant a rappelé au personnel que la consommation de boissons alcoolisées pendant les heures de travail était punissable par la loi, raison pour laquelle «les organes de la justice seront implacables et impartiaux dans le jugement de ces cas et d'autres, sans pour autant négliger la lutte sans relâche contre ceux qui violent les règlements militaires, l'ordre et les dispositions supérieures".

D'autre part, José de Sousa a dit que l'armée continuera à promouvoir, avec d'autres institutions étatiques, des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH / SIDA, et beaucoup d'autres qui entraînent la mort de «nombreux» membres de familles.

"Nous voulons faire de 2018 une année de moins de décès dus aux maladies sexuellement transmissibles, aux accidents de la route et à d'autres causes, pour accomplir les énormes tâches que le pays et la population nous incombent", a-t-il ajouté.

La cérémonie de présentation des vœux de fin d'année a abouti à un déjeuner de fraternisation auquel ont participé des officiers supérieurs et subalternes, l'effectif des forces armées et des travailleurs civils de ce commandement.