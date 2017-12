Angola: Malanje - Un responsable pour de nouvelles stratégies de lutte contre les catastrophes

Malanje — Le délégué provincial de Malanje de l'Intérieur, António José Bernardo, a recommandé jeudi, dans cette ville, aux Services de protection civile et pompiers de définir des stratégies pour réduire les catastrophes naturelles que cette région enregistre.

António Bernardo a présenté cette intention lors de la cérémonie d'ouverture du 1er Conseil consultatif élargi des services provinciaux de protection civile et pompiers, qui se tient dans la ville de Malanje.

«L'effectif de la Protection civile et pompiers intègre une institution et un service d'une« importance capitale »pour la vie de la société, des personnes et de leur patrimoine, et représente une valeur active dans l'économie du pays. Il doit donc être dotés de stratégies efficaces de travail pour relever les défis à venir», a-t-il défendu.

"La présence indirecte du personnel des Services de protection civile et pompiers doit être ressentie dans tous les endroits de la société, partant des patrimoines individuels et des zones stratégiquement importantes pour le développement et la croissance socio-économique du pays", a-t-il ajouté. .

António Bernardo a également dit qu'il était nécessaire pour les pompiers de faire des exercices permanents pour la maîtrise technico-professionnelle et scientifique, l'adaptation aux changements qui opèrent dans la société, afin qu'ils aient la capacité d'intervenir avant toute procédure en cas d'urgence, dont beaucoup sont en danger éminent de vie.