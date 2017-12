Angola: Le Gouvernement privilégie la réforme et la modernisation de l'Etat

Il a, d'autre part, appelé les compatriotes à profiter de la période festive et de la fraternité familiale pour intérioriser les valeurs de la solidarité, et de faire une « profonde réflexion » sur le nouveau cap que le pays veut suivre.

"Il convient d'engager les pas décisifs pour moraliser la société, à titre d'exemples : valoriser les bons comportements, les attitudes et pratiques, en combattant les actes qui défient et violent les lois existant », a indiqué le Chef de l'Etat.

Le numéro un angolais a justifié son choix sur les jeunes et une forte représentativité féminine dans le Gouvernement et d'autres organes du pouvoir, surtout judiciaire, espérant qu'ils honorent la confiance déposée sur eux, par le travail et le dévouement afin de correspondre aux grandes expectatives.

Il a dit qu'aux trois premiers mois comme Président d'Angola, il a cherché à transmettre aux gouvernants, au peuple, aux hommes d'affaires et à la communauté internationale les signes qu'il ne prétendait pas rompre avec le passé, mais voulait se séparer de tout ce qui n'est pas bon pour la société et le pays.

