Cote d'Ivoire: Kalou mouille le maillot pour les orphelines et l'insuffisance rénale

"Quand on a créé la fondation, on voulait être sûr d'avoir une action dans la durée et pas faire des choses sans lendemain", explique Salomon Kalou aujourd'hui âgé de 32 ans et qui était alors ambassadeur du SAMU (Service d'aide médicale d'urgence).

"Le peu qu'on peut faire, on le fait", lance la star ivoirienne du foot Salomon Kalou en discutant avec David Datcha, étudiant de 21 ans qui effectue une de ses deux dialyses hebdomadaires à l'hôpital d'Adjamé, un des grands quartiers populaires d'Abidjan.

L'attaquant du Hertha Berlin passé par Chelsea ou Lille profite de la trêve de Noël pour s'impliquer dans le caritatif avec sa fondation (Kalou Foundation, http://fondationkalou.com/ (link is external)) créée avec son frère, le jeune retraité Bonaventure Kalou (ex-Auxerre ou Paris SG).

Depuis 2010 la Kalou Foundation travaille principalement sur deux axes: l'aide à une centaine d'orphelines vivant dans un centre à Grand-Bassam (30 km d'Abidjan) et celle aux patients souffrant de problèmes de rein.

"Quand on a créé la fondation, on voulait être sûr d'avoir une action dans la durée et pas faire des choses sans lendemain", explique Salomon Kalou aujourd'hui âgé de 32 ans et qui était alors ambassadeur du SAMU (Service d'aide médicale d'urgence). En Côte d'Ivoire, le SAMU a en charge la mission de service public d'hémodialyse.

Elle est belle, brillante et stylée.Ces apparituions en publique sont appréciées par une population ghanéene qui l'aime pour son style vestimentaire raffiné, et sa beauté naturelle. Mme Samira Bawumia, est l'épouse du vice président ghanéen, Dr Mahamudu Bawumia. On l'appelle aussi la deuxième dame au Ghana. Selon le site mynewsgh.com,sa conception originale et descente de la mode la distingue au rang des personalités qui font l'unaminité dans son pays. Notre source rapporte qu'elle a influencé pluisieurs fois la mode dans le pays.Pour cette fin d'année , inspirez vous, mesdames, des différents styles raffinés de Mme Samira!..

Source:izf.net