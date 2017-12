Cote d'Ivoire: Affi N'Guessan - « Alassane Ouattara sait qu'aucun homme politique n'est plus critique que moi vis-à-vis du pouvoir »

Affi N'Guessan au quotidien « L'Observateur Paalga » : « Nous ne sommes pas dans une logique de vengeance par rapport à ce que Blaise Compaoré aurait pu faire... »

Le chef de l'opposition ivoirienne, Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (Fpi) dans une interview au quotidien burkinabè « L'observateur Paalga » aborde les relations entre le pays des hommes intègres et la Côte d'Ivoire. Ce qu'il pense de l'ex-président du parlement burkinabè, Salif Diallo, la présidentielle ivoirienne de 2020, l'alliance des houphouetistes...

« M. Ouattara sait que je suis très critique. Je ne vois aucun homme politique en Côte d'Ivoire qui soit plus critique que moi vis-à-vis du pouvoir. Il n' y a pas un parti qui ait fait plus de déclarations et de critiques contre le pouvoir que le FPI ; toutes ces prises de position ne visant pas à caresser le pouvoir dans le sens du poil mais, au contraire, à dire que ce régime a échoué dans la réconciliation des Ivoiriens, la promotion d'une justice impartiale et la mise en place d'une administration neutre... », a indiqué Pascal Affi N'Guessan, président du Fpi.

A propos de l'extradition de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, Affi N'Guessan estime : « S'il y a une procédure judiciaire qui est engagée, et que les autorités burkinabè le demandent, je le ferai. Mais si on ne me le demande pas, il n'y a pas de raison que je le fasse. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi. » En tout cas, le président du Fpi a expliqué au reporter Benjamine Kaboré de passage à Abidjan que son parti n'est pas dans une « logique une logique de vengeance par rapport à ce que Blaise Compaoré aurait pu faire dans la crise ivoirienne ».

Apparemment allié du Mpp, parti au pouvoir au Burkina Faso, l'héritier de Laurent Gbagbo dit être persuadé que « si demain le Front populaire ivoirien (FPI) accède au pouvoir, la coopération avec le parti au pouvoir (MPP) sera plus franche et plus sincère. Et les projets communs pourront avancer plus rapidement. »

En ce qui concerne l'avenir politique de son mentor en procès à la Cour pénale international dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de 2010-2011, l'ex-premier de la Côte d'Ivoire estime que « Cela dépend de l'issue de son procès à la Cour pénale internationale (CPI). » Et d'ajouter : « Nous comptons sur une décision rapide pour que le président Gbagbo soit libre parce qu'on ne peut pas parler d'avenir politique si on n'a pas la liberté de participer à la vie politique de son parti. C'est une fois libre qu'il pourra décider de ce qu'il veut faire de sa liberté. »

A la question de savoir comment, son parti compte tirer profit de la crise de succession au sein du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Affi N'Guessan estime que cette situation constitue une opportunité pour le changement. Cependant, reconnait-il, ce sera à son parti de s'organiser. « Ce n'est pas parce que le parti au pouvoir est en crise et qu'entre les deux grandes formations qui composent la coalition le torchon brûle que les Ivoiriens vont systématiquement se reporter sur nous », prévient-il. Et d'affirmer : « Il faut que nous montrions que nous sommes dignes d'assurer l'alternance, la succession. Il nous faudra faire preuve de responsabilité et de perspicacité pour que les Ivoiriens aient, du fait de notre démarche et nos idées, des raisons de se mobiliser avec nous et de rompre avec ceux qui sont actuellement au pouvoir. »

Accusé souvent d'être proche du Président de la République, Alassane Ouattara, le Chef de l'opposition ivoirien, député à l'Assemblée nationale s'est voulu clair. « Ce n'est pas vrai ! », a-t-il fermement répondu. « En Côte d'Ivoire, il y a deux grandes formations politiques : le RHDP, au pouvoir, et le FPI, dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, mais cela ne veut pas dire être en guerre contre le pouvoir. Je pense que c'est parce que je n'ai pas d'attitude guerrière que certains pensent que c'est une proximité avec Alassane Ouattara. »

Au regard des faits et déclarations, le leader de l'opposition ivoirienne affirme qu'on ne peut donc pas « parler de proximité ou de complaisance du FPI ou du président Affi avec le pouvoir ». Et d'ajouter : « Les textes et les déclarations sont là pour en témoigner. Néanmoins, des gens trouvent le moyen de dire qu'ils sont plus radicaux que nous ». Lire l'intégralité de l'interview réalisée par Benjamine Kaboré.