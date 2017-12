Sénégal: Cours inaugural du séminaire de rentrée de la formation en sécurité nationale, mardi

Dakar — Le cours inaugural du séminaire de rentrée de la formation en sécurité nationale se déroulera mardi, de 10 à 12 heures 30, à l'hôtel Savana, sous l'égide du Centre des hautes études et de sécurité (CHEDS), annonce un communiqué.

Ce cours, qui entre dans le cadre de l'exécution du programme annuel 2018 du CHEDS, vise à "former de hauts cadres nationaux des secteurs public et privé, civils et militaires, en vue d'approfondir leurs connaissances dans les domaines de la défense et de la sécurité et sur la géopolitique des espaces sous-régionaux et internationaux".

Il rappelle que le CHEDS a été institué pour subvenir aux besoins de l'Etat en "connaissance et expertise sur les questions d'ordre stratégique liées à la sécurité, la politique étrangère, la science, la technologie et les phénomènes économiques et sociaux".

Le CHEDS "a pour mission entre autres, de répondre aux attentes des décideurs politiques sur des problématiques d'ordre stratégique qui affectent le développement du pays et de promouvoir la résolution, par une approche holistique, des questions de défense, de sécurité et de paix intéressant la Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine", ajoute la même source.