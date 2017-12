Congo-Brazzaville: Emploi - « Depuis l'accession du Congo à l'indépendance, il n'y a pas eu de politique spécifique », estime Clément Mouamba

Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé récemment les différents programmes mis en œuvre par le Congo depuis les années 1960.

C'était à l'occasion des Assises nationales de l'emploi et de la formation (Anef), organisées par l'Université des connaissances africaines (UCA) sur le thème : « Comment créer six mille emplois de 2018 à 2023 ? ».

Faisant un rappel historique de la situation dans le pays, le Premier ministre, Clément Mouamba, a indiqué que les questions de chômage, de l'emploi des jeunes ainsi que celles de l'insertion professionnelle ont toujours interpellé l'Etat. Selon lui, cette problématique est l'une des priorités des pouvoirs publics qui ont tenté de la juguler par divers programmes avec des résultats encourageants.

« Face à l'ampleur et la profondeur du chômage, des dispositifs pour en freiner la tendance non souhaitée ont été mis en œuvre avec des résultats probants. Depuis l'accession du Congo à l'indépendance, il n'y a pas eu de politique spécifique consacrée à l'emploi ; il y a eu, en revanche, des volets emploi dans la plupart des programmes de développement économique et social qui ont été mis en œuvre dans le pays », a-t-il rappelé.

Parmi ces programmes, le chef du gouvernement a cité le Plan intérimaire de développement économique et social (1964-1968) ; le Plan quinquennal (1982-1986) ; le Programme d'action et de relance économique et social (1994-1997) ; le Programme intérimaire -post conflit (2000-2002).

Clément Mouamba est également revenu sur la disposition d'occupation des jeunes aux travaux d'intérêt public (2009) ; le Programme auto-emploi et microentreprise (2009-2011) et le Programme emploi-diplômé (2009-2011). Les autres initiatives étant le Programme d'appui au développement des emplois ruraux (Pader,2009-2011) ; le Programme d'orientation professionnelle en milieu scolaire (OPS) ; le Programme d'appui à l'emploi des personnes handicapées et des femmes ; le Programme d'appui au retour des immigrés congolais (Paric).

Le plus récent programme est, a-t-il rappelé, le document sur la Politique nationale de l'emploi (PNE), en faveur d'emplois décents pour la majorité des Congolais, validé en 2016 par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi et le Programme des Nations unies pour le développement. « Tous ces plans, programmes, projets, forums-emplois et/ou d'orientation, séminaires et politiques, démontrent à suffisance notre ferme volonté d'apporter des solutions aux difficultés des Congolais et d'accompagner les bonnes initiatives congolaises. », a déclaré Clément Mouamba.

« La situation actuelle de l'emploi et celle de la formation ne sont plus à considérer comme des crises qui durent, mais plutôt comme la fin d'une époque »

D'après lui, le chômage de grande ampleur et la pauvreté qui l'accompagne ont atteint des proportions inquiétantes à cause de la croissance rapide de la population et d'une main-d'œuvre sans qualification ainsi que de la faible diversification de l'économie congolaise. La crise qui s'ajoute n'arrange rien, a-t-il déclaré, et la situation impose des défis majeurs à relever. Il est conscient que le Congo qui regorge de potentialités et recoupe une multitude de secteurs d'activités inexploités, mal exploités ou sous-exploités a une population jeune, formée et inactive demandant qu'à s'occuper.

« La situation actuelle de l'emploi et celle de la formation ne sont plus à considérer comme des crises qui durent, mais plutôt comme la fin d'une époque, voire d'un modèle devenu obsolète et le début d'un changement de paradigme. La prise de conscience de cet état de fait doit nous permettre de mettre en place des solutions adaptées à la raréfaction des ressources publiques actuelles, aux attentes des jeunes diplômés et surtout en rapport avec les évolutions endogènes congolaises », a conclu le Premier ministre.