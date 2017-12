Congo-Brazzaville: Diplomatie - Les nouveaux ambassadeurs de Zambie et des Pays-Bas disposés à raffermir les relations avec le Congo

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

« J'espère que je travaillerai avec son Excellence, Monsieur le président, ainsi qu'avec le gouvernement congolais dans le but de consolider, dès maintenant, les relations cordiales existant entre le Congo et la Zambie, afin d'améliorer les conditions de vie des peuples de nos deux pays », a noté en anglais le diplomate zambien dans le livre d'or de la présidence. Friday Musiyalike Nyambe, le premier à conférer avec le chef de l'Etat, a saisi cette occasion pour lui « adresser sa sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé ».

Friday Musiyalike Nyambe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Zambie et son homologue des Pays-Bas, Robert Schuddeboom, ont été reçus tour à tour, le 28 décembre au palais du peuple, par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à qui ils ont présenté les lettres qui les accréditent au Congo.

