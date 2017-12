Congo-Brazzaville: Douanes congolaises - Les frictions persistent entre le syndicat et la tutelle

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Outre le problème des nominations, ces syndicats revendiquent également la restitution de la taxe sur la redevance informatique qui, selon eux, est un acquis pour l'administration des douanes, conformément à la loi des finances de 2013. « Il ne serait pas non plus reconnu au niveau de la comptabilité du Trésor public.», relevaient-ils.

Les syndicalistes ont barricadé avec des contreplaqués, depuis mai dernier, les bureaux des directeurs de la surveilance douadnière; des contrôles et des services ainsi que des affaires administratives et financières, les empêchant d'y accéder. Même la voie qui donne accès à leurs différents parkings reste bloquée, malgré quelques démarches engagées pour sortir de cette crise.

