Congo-Brazzaville: Linafoot - Division 1 - François Moguey signe un bail d'une année avec DCMP

François Moguey aura donc la charge de seconder l'entraîneur principal Otis Ngoma qui ne semble plus retrouver ses repères de la saison passée. DCMP aurait, d'après de nombreux analystes, baissé en termes de jeu et d'efficacité avec un effectif qui peine à se mettre en place. À peine arrivé, le coach ivoirien s'est mis au travail et les résultats de son apport technique se font déjà sentir. Lors de sa dernière sortie contre Dragons Bilima qu'il a battu sur le score étriqué d'un but à zéro, DCMP a déployé un jeu équilibré et prometteur à mettre à l'actif du nouveau staff technique requinqué.

D'un club à un autre, le coach ivoirien François Moguey reste toujours dans l'environnement footballistique congolais qu'il paraît avoir maîtrisé après une saison complète passée au FC Renaissance du Congo. Actuellement, il est au service de DCMP qui l'a enrôlé comme entraîneur adjoint. Le contrat a été finalisé au terme des pourparlers laborieux entre le staff dirigeant du team vert et blanc et le coach ivoirien, apprend-on. Les deux parties sont finalement parvenues à un modus vivendi qui a permis la signature, il y a quelques jours, du contrat d'une année qui lie désormais François Moguey à sa nouvelle équipe.

