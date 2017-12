Congo-Kinshasa: Butembo - La Cojeunak préoccupée par l'insécurité

Tout en condamnant l'incendie de la résidence du chef de l'État, à l'instar des autres crimes enregistrés dans cette partie du pays, les jeunes Nande vivant à Kinshasa plaident pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans ce terroir et dans toute la RDC.

La Coordination de la jeunesse Nande de Kinshasa (Cojeunak) condamne l'incendie de la résidence du chef de l'État, Joseph Kabila, située à Musyenene, à 20 km de la ville de Butembo, à l'instar d'autres forfaits commis en territoire de Beni-Lubero (égorgements, assassinats, tueries, kidnapping, kasukuistes et tracasseries de tous genres...). Ces jeunes Nande vivant à Kinshasa disent compatir à ce malheur qui frappe, une fois de plus, le peuple congolais et disent exiger une enquête indépendante pour déterminer les causes de cet incendie et de plusieurs autres enregistrés dans les pays.

Pour faire face aux sinistres du genre, la Cojeunak propose la dotation de chaque territoire et ville des engins anti-incendies en vue des interventions rapides pour limiter les dégâts. Aussi recommande-t-elle des séances de formation et des conférences de sensibilisation à l'intention de la population pour contrer ces incendies ainsi que la dotation de la brigade anti-incendie, des techniques modernes de lutte contre les incendies. Dans un communiqué du 27 décembre signé par son porte-parole, Musabao bahati Batwana, la Cojeunak met, par ailleurs, en garde toute personne ou groupe d'individus qui tenterait, dans ses velléités, d'« associer cet acte barbare à la communauté nande connue pour ses aptitudes à la construction et non à la destruction ». Cette association plaide, enfin, pour des efforts de tous genres visant à renforcer la sécurité dans Beni-Lubero, « en ce moment de grandes turbulences sécuritaires ».