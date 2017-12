Congo-Brazzaville: Musique - L'album « Persévérance » de Jack Berkano bientôt disponible en audio

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Et d'ajouter : « J'étais encore à l'école primaire quand mon père et mon oncle jouaient la musique. J'ai commencé à chanter très tôt comme un artiste en herbe avant que je ne sois initié dans la gamme par mon ami, le soliste Dédé évoluant dans l'orchestre Les Bantous de la capitale ».

Dans cet opus, deux chansons "Félonie" et "Amicalement vôtre" appartiennent à Calvario Wenangangou. Malgré une longue absence, Jack Berkano n'entend pas arrêter sa carrière en si bon chemin. « Je n'ai pas cessé avec la musique. Je reconnais en moi les dons artistiques sinon avec cet espace de temps, je ne pouvais plus revenir sur le marché avec cet album qui n'est pas le dernier », a-t-il indiqué.

Jack Berkano revient sur la scène musicale après une longue absence avec Persévérance, une autoproduction. L'album compte neuf chansons, interprétées en français et en lingala. On y trouve les titres comme "Bokila y a nzoko", "Nsombé zakela mbakou", "Félonie", "Consolation", "Jean Mabi", "Amicalement vôtre", "Tristesse", "Nzéla ya poto", "Julie", jouées aux rythmes de la rumba, du chacha, de slow, du zook.

