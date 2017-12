Sénégal: Education - Macky Sall veut le respect des accords signés avec les enseignants

En conséquence, le Président de la République a réitéré au Gouvernement ses instructions relatives au respect des accords et engagements signés avec les syndicats d'enseignants et à un dialogue social apaisé, nécessaire à l'ancrage durable d'une école de la réussite et d'une université d'excellence, au service du développement national.

