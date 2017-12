Madagascar: Miarinarivo - Deux braqueurs dangereux recherchés

Les résultats de la gendarmerie et de la police nationale en matière de trafic et consommation de cannabis… Plus »

Eveillée par les coups de feu, une épicière est allée voir ce qui se passait dans la chambre, mais elle a été brutalement saisie par l'un des bandits à la porte. Sous le choc, les enfants se sont couchés au sol pendant que les malfrats ont obligé la vendeuse à leur indiquer l'emplacement de l'argent. « Elle a été menacée avec une arme et n'a pu rien faire que pleurer. Les bandits ont raflé tout l'argent de la caisse et un téléphone avant de repartir », a indiqué une source au niveau du fokontany de Miadana.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.