Ile Maurice: Enceinte, battue et abandonnée dans un champ, Urvashi donne naissance à une petite fille

«Lobok a failli nous tuer toutes les deux.» Ces mots résonnent sans cesse dans la tête d'Urvashi Joygobhin.

L'histoire de cette jeune femme de 20 ans avait ému plus d'un en octobre. Enceinte de huit mois et tabassée par son époux, elle avait été laissée pour morte dans un champ de canne à Beau-Plan. Sauvée par un bon Samaritain, elle s'est remise de ses blessures et a accouché d'une petite fille en bonne santé, le mardi 26 décembre.

Les coups de poing et de barres de fer... elle s'en rappelle comme-ci c'était hier. En un an et demi de vie commune, Urvashi a été le souffre-douleur de son époux, Kevin Joygobhin, 35 ans, aussi connu comme Lobok. Admise à l'hôpital après un énième passage à tabac par ce dernier parce qu'elle refusait de faire de fausses allégations contre une autre victime de son époux, Urvashi veut aujourd'hui se concentrer sur le futur de son enfant.

«Latet fatigé»

Urvashi ne veut en aucun cas que sa fille connaisse le même sort qu'elle a connu. Et pour ça, elle a tiré définitivement un trait sur son passé et sur son époux. «Je ne retournerai pas avec lui, peu importe la raison qu'il avancera», lance cette habitante de Mare-d'Australia. «À chaque rendez-vous médical, lorsque le médecin me disait que ma fille était en bonne santé, cela me réjouissait car Lobok a failli nous tuer toutes les deux», confie-t-elle.

Et sa tante, chez qui elle a trouvé refuge depuis, en sait quelque chose. Cette dernière se rappelle à quel point sa nièce était démoralisée quand elle est rentrée de l'hôpital après son passage à tabac. «Elle ne mangeait plus et faisait des cauchemars. So latet ti fatigé. Nou finn koz ek li ek apré, linn répran li», relate la tante. Désormais, Urvashi Joygobhin souhaite trouver un emploi dès qu'elle le pourra pour ne plus être un fardeau pour ses proches et pouvoir s'occuper de son enfant.

Kevin Joygobhin toujours en détention

Kevin Joygobhin avait été arrêté par la police de Piton peu après que cette agression a éclaté au grand jour, en octobre. Il se trouve toujours en détention car la police a objecté à sa remise en liberté. Il est provisoirement accusé d'avoir tenté de tuer Urvashi Joygobhin.