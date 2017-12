Liberia: L'ancien footballeur devient président du Libéria

L'ex-star du football et sénateur George Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de… Plus »

C'est l'histoire magnifique d'un footballeur qui a réussi une grande carrière et qui s'est converti dans la politique afin d'aider son pays à se relever de plusieurs années d'instabilité sociale. « Je peux créer des opportunités pour mon peuple. J'ai tellement donné à l'Afrique et je pense que pendant ma présidence, je peux apporter davantage », dit-il.

La deuxième fois aura été la bonne. Dominé en 2005, l'ancien footballeur George Weah a pris sa revanche a été élu président du Libéria jeudi d'après les premiers résultats du second tour des élections. Il bat son challenger et vice-président sortant Joseph Boakai par 61,5% des voix contre 38,5%.

