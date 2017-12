Egypte/Algérie: Cuper, Ronaldo, Zidane - les lauréats des Globe Soccer awards 2017

Rendez-vous incontournable de fin d'année depuis 8 éditions, les Globe Soccer awards ont rassemblé le gratin du football mondial ce jeudi à Dubai pour a cérémonie de récompenses. Parmi les lauréats, le sélectionneur de l'Egypte, Hector Cuper.

L'Argentin qui a qualifié les Pharaons pour la prochaine Coupe du monde a été le meilleur entraineur d'une équipe arabe, un prix décerné par le média Koora. La meilleur équipe arabe de l'année est revenue à l'Arabie saoudite qui sera également du rendez-vous en Russie.

Le Real Madrid auréolé e sa superbe année avec 5 trophées se taille la part du Lion avec le prix du Meilleur club, Meilleur entraineur pour Zinedine Zidane et meilleur joueur de l'année pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais est ainsi récompensé pour la 4è fois de sa carrière.

Et la Liga repart avec le prix de meilleur championnat du monde de l'année.

Ailleurs, Francesco Totti et Carles Puyol sont récompensés pour l'Award de Mérite pour la carrière de joueur. Et Marcelo Lippi pour l'Award du Mérite pour la carrière d'un entraineur.

Legends 😍#GlobeSoccerAwards #GlobeSoccer pic.twitter.com/eC6oT3xJVj

-- Angelo Gómez (@angelow_gomez) 28 décembre 2017

Le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev récompensé à Dubaï du « Football Executive of the Year » tandis que le Portugais Jorge Mendes a été adoubé du trophée de Meilleur agent de l'année.

'Allemand Félix Brych est le meilleur arbitre de l'année et Ferran Soriano a reçu le Sport Business award.

Avant cette cérémonie, la 12è édition de la Conférence Internationale du Sport de Dubai s'est tenue avec un prix spécial pour Diego Simeone, entraineur de l'Atletico Madrid.

🇦🇪🌏⚽🏆 Diego Pablo @Simeone -- Club Atlético de Madrid's coach, honoured earlier today with #GlobeSoccer 'Master Coach Special Award' presented by HE Saeed Hareb -- Secretary General of DSC, at the 12th @DubaiSC International Sports Conference 👏👏👏 pic.twitter.com/3sBXwDdGqS

-- #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) 27 décembre 2017