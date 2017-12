Angola: Les automobilistes sont invités à signaler les agents corrompus

D'autres sujets qui ont mérité l'attention des participants ont trait à la relation entre la police de circulation routière et les usagers de la voie publique, recommandant à cet effet plus d'actions pédagogiques pour améliorer les services fournis par les deux parties prenantes.

Les participants interviewés par l'Angop se sont engagés à légaliser les motocyclettes et véhicules auprès de l'Administration municipale et de la Police de la circulation, ainsi que leur appartenance à l'Association des chauffeurs de taxi, afin de ne pas encourir de sanctions.

Le commandant provincial de la Police nationale (PN), Aristofanes dos Santos, qui intervenait lors d'une réunion avec les chauffeurs de taxi, a renforcé la nécessité de chauffeurs de taxi et d'autres automobilistes de briser le silence et la crainte de dénoncer les agents régulateurs pour qu'ils soient tenus responsables par les organes compétents.

