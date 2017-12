Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub joue contre MK aujourd'hui au stade des Martyrs

Score à la pause. A la reprise, Ottis Ngoma et ses poulains ont dominé encore davantage mais sans succès. Les « rouge-or » ont semblé joué juste pour limiter les dégâts alors que par moment, ils ont réussi quelques contre-attaques sporadiques comme à la 85ème minute où ils ont frôlé l'égalisation sur un corner joué de la droite vers la gauche et qui a soulevé tout le stade.

Contre Dragons/Bilima, les Immaculés se sont montrés plus offensifs dès le coup d'envoi et ont gardé l'initiative des actions sur le terrain sans pour autant concrétiser leur domination devant un adversaire qui tenait à surprendre mais qui n'avait pas assez d'arguments. Il a fallu attendre la 35ème minute pour voir le joueur Tshibamba violer la cage du gardien de Dragon sur une belle attaque d'ensemble.

La course au classement est toujours très serrée avec le Daring Club Motema Pemba qui a battu mercredi 27 décembre dernier, l'As Dragons par un score étriqué de 1 but à 0. Avec cette victoire, Dcmp totalise 20 points sur 8 matches joués.

