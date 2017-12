Congo-Kinshasa/Maroc: L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala sélectionné pour le Chan Maroc 2018

Plus que quelques jours nous séparent de la 5ème édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan Maroc 2018.

Si les 16 équipes qualifiées intensifient les préparatifs, les officiels, de leur côté, sont en train aussi de se préparer en conséquence pour répondre positivement à la hauteur de cet événement. La Caf vient de dévoiler la liste de 16 arbitres centraux retenus pour cette grande fête du football africain. Parmi eux, un Congolais de la République Démocratique du Congo, en la personne de Jean-Jacques Ndala.

C'est une désignation exceptionnelle qui n'arrive pas tous les temps. En tout cas, l'arbitrage congolais a été toujours négligé par la Caf qui ne fait pas assez de recours aux Congolais, pour des raisons qui lui sont propres. Ce n'est qu'à peine quelques années que la Caf a commencé à désigner le trio arbitral congolais pour des matches officiels des éliminatoires des différentes Coupe d'Afrique des Nations. La désignation de Jean-Jacques Ndala, à ce niveau de la compétition, est une fierté pour la RDC, ce grand pays de foot qui mérite même plus que ça. Jean-Jacques Ndala n'est pas né de la dernière pluie, c'est un arbitre international habitué à des grandes rencontres. Il a déjà fait la Coupe d'Afrique des Nations U-17, la Ligue de champions de la Caf, et aussi les éliminatoires de la CAN.

Au mois de janvier prochain, il tiendra bel et bien le sifflet au Chan, au Maroc. La Caf a désigné au total, 32 arbitres ; 16 arbitres centraux et 16 arbitres assistants de 27 nationalités différentes. La commission des arbitres de la CAF a décidé au cours de sa réunion du 27 novembre dernier, d'expérimenter l'utilisation de goal-time dans une de ses compétitions, dont le Chan Maroc 2018. L'arbitrage vidéo n'entrera en danse qu'en quarts de finales.

C'est ainsi que 7 officiels ont été également désignés pour jouer le rôle d'assistants vidéo (ARV). Les 7 officiels désignés sont les arbitres africains présélectionnés pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, et qui ont déjà reçu une formation nécessaire à cet effet. Ils seront donc mis à contribution pour officier comme arbitre assistant vidéo. Il s'agit de : Mehdi Abid Charef (Algérie), Ghead Grisha (Egypte), Bakari Papa Gasama (Gambie), Malang Diedhiou (Sénégal), Jenny Sikaswe (Zambie), Jerson Emiliano Dos Santos (Angola) et Range Aden Marwa (Kenya). La compétition se déroulera du 13 janvier au 4 février 2018 dans les villes de Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir.

Les 16 arbitres centraux

Ghobal Moustapha (Algérie)

Martin de Carvalho (Angola)

Pacifique Ndabihawenimana (Burundi)

Coulibaly Abou (Côte d'Ivoire)

Ibrahim Nour El Din (Egypte)

Bamlak Tosema (Ethiopie)

Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana)

Nampiadraza Hamada (Madagascar)

Keita Mamadou (Mali)

Noureddine El Jaafari (Maroc)

Jackson Pavaza (Namibia)

Jean Jacques Ndala (RDC)

Louis Hakizimina (Rwanda)

Ndiaye Maguette (Sénégal)

Gomes Victor Miguel (SA)

Sadok Selmi (Tunisie).

Arbitres Assistant

Moukrane Gourari (Algérie)

Seydou Tiama (Burkina-Faso)

Elvis Noupoue (Cameroun)

Soulaiman Almadine (Comores)

Stevan Danelek M Moyo (Congo)

Mahmoud A.K Abouel Regal (Egypte)

Berhe Tesfagiorghis (Eritrea)

Sidiki Sidibe (Guinée)

Gilbert Cheruiyot (Kenya)

Souru Phatsoane (Lesotho)

Amsaaed Attia (Libye )

Moriba Diakite (Mali)

Aegaou Lahsen (Maroc )

Arsenio Chadreque Maringule (Mozambique)

Ibrahim Mohammed Abdullah (Soudan)

Melloulchi Yemen (Tunisie).