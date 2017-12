La matinée politique organisée par le Mouvement de Solidarité pour le Changement a tourné autour de la marche lancée par l'Eglise catholique à travers le Comité laïc de coordination.

Le Président national du MSC a salué cette initiative à deux niveaux. D'abord par le sifflement chaque jeudi à partir de 21 heures et, ensuite, la décision d'organiser la marche à travers toutes les paroisses de la ville de Kinshasa. "C'est ainsi que notre Parti politique, le MSC, joint sa voix à celle de l'Eglise catholique pour que nous puissions nous associer à cette marche qui est une marche populaire, pacifique". C'est ce qui ressort de la déclaration politique du MSC rendue publique, le jeudi 28 décembre 2017 par Laurent Batumona.

Devant une foule nombreuse de militants et militantes, Il a motivé sa détermination pour son parti à participer à cette marche. Il les a instruit à la non-violence, à ne pas s'attaquer aux biens publics et privés. "La marche est pacifique, nous devons suivre le mot d'ordre et l'itinéraire qui seront communiqués par le Comité laïc de coordination.

Il a mis en garde les infiltrés qui viendront pour semer des troubles par rapport à la marche du 31 décembre 2017 après la messe d'action de grâce dédiée à la Nation congolaise. "Le MSC invite ses Cadres, Combattants et militants et militantes ainsi que tous les "Abeilles" de la République à se joindre à l'Eglise catholique pour que cette manifestation populaire mette fin au régime du Président Kabila", lance-t-il son appel à sa base qui, du reste, a manifesté la volonté de marquer sa présence massive à la marche du 31 décembre.

Il explique les raisons : "On ne peut pas par des astuces garder le pouvoir par défi. Nous sommes plus ou moins 80 millions des Congolais, il n'est pas possible que nous soyons malmenés par une centaine de personnes qui s'approprient les richesses nationales. Il est naturel pour chaque congolais de bénéficier tous ce que Dieu a mis à notre disposition.