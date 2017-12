Congo-Kinshasa: Président délégué du Parti. Tharcisse Loseke - "les combattants ne peuvent pas accepter une succession dynastique à la tête de l'Udps"

Il était devant les chevaliers de la plume, pour la première fois, après le Congrès qui a propulsé Tshibala Nzenzhe à la tête de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Tharcisse Loseke, oui c'est de lui qu'il s'agit, dans sa casquette du Président délégué de l'UDPS a, au cours d'un point de presse organisé hier, jeudi 28 Décembre 2017, à l'Hôtel African Dream, à Gombe, fixé l'opinion publique sur une palette de sujets qui défrayent la chronique ces derniers jours. Supputations sur la révision et la légalisation des statuts de l'Udps, brouilles Tshibala-Olenghankoy, marche du 31 décembre, élections 2018 et Cie ont été des points saillants de sa sortie médiatique. Pour Loseke : «Les combattants qui ont vu leurs frères et sœurs tombés lors des batailles, ne peuvent pas accepter une succession dynastique à la tête de l'UDPS».

En gros, aucun sujet n'a été épargné lors de cet échange costaud. Après sa fraiche désignation comme président délégué de l'Udps par Tshibala Bruno, le moment était, enfin, venu pour Tharcisse Loseke de délier sa langue. Premier acte, l'organisation selon les dispositions statutaires du conclave au centre Bondeko qui, au final, a abouti à la nomination de l'héritier politique du sphinx, en la personne de Bruno Tshibala actuelle autorité morale du parti, comblant au passage le vide laissé par le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi. Deuxième acte, l'acquisition par l'Udps de tous les documents officiels auprès de l'Etat congolais, en mettant en ordre de bataille cette formation politique pour les prochaines élections.

Pour tout dire, le président délégué de l'UDPS a affirmé, haut et fort, devant l'opinion publique, la légitimité de Bruno Tshibala comme successeur du lider maximo compte tenu de sa longue lutte aux côtés de cette imposante figure de la scène politique congolaise. "Nous sommes une base, UDPS est une base solide, nous, nous n'agitons pas, nous avons un parti debout, le parti du peuple est en ordre de bataille pour les élections démocratiques, apaisées et transparentes fixées pour le 23 décembre 2018 selon le calendrier de la CENI accepté par toutes les parties dont la communauté internationale", souligne le Président Loseke. Quant aux affaires politiques qui font couler encre et salive au sein de la population actuellement, surtout la fameuse arrestation du notaire de Matete, Tharcisse Loseke admet avoir appris cette nouvelle à travers la presse.

En évidence, selon le président délégué, l'UDPS est dorénavant en règle avec tous les documents depuis le 16 décembre 2017. Alors que le pays s'achemine vers le 31 décembre 2017, date prévue par le Comité Laïc de Coordination afin de marcher pour exiger l'application de l'accord de la saint sylvestre, Tharcisse Loseke voit flou dans cette affaire. « Cette marche est prétendue pacifique. Mais, les objectifs affichés ne sont pas clairs. Puisque l'Accord de la Saint Sylvestre s'applique jusqu'à présent de manière intégrale et conforme », dixit Tharcisse Loseke.

Ce bras droit du Premier Ministre a démenti la nouvelle selon laquelle il y aurait des nouages entre le chef du gouvernement et le président du CNSA, joseph Olenghankoy.