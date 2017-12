Congo-Kinshasa: Allons aux élections 2018 - Le Centre lance un appel à l'apaisement !

document

Le Centre reste, à tout le moins, attaché à son plan de sortie de crise, tel qu'il l'avait déjà lancé sur l'agora politique pour réclamer la tenue rapide de la Table Ronde inclusive. Ce plan-là, dit-il, est et demeure valable. C'est l'unique alternative crédible par rapport à tous les schémas apocalyptiques qui, jusqu'ici, tenter de dérailler le train des élections, alors que le calendrier tant recherché, fixe l'essentiel des échéances en 2018. Découvrez, plutôt, le message du Centre pour cerner les contours de ce nouvel appel à l'apaisement des cœurs et des esprits.

MESSAGE DE VŒUX POUR L'ANNEE 2018

Au nom des Forces Politiques et Sociales réunies au sein de la plate-forme politique « Le Centre », je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2018.

En 2017, face à l'impasse politique et à la bipolarisation nocive de la scène politique, nous avons réussi ensemble, à créer et à imposer « Le Centre » dans le microcosme politique congolais comme une force incontournable.

Le Centre n'est ni de gauche ni de droite, ni du Pouvoir ni de l'Opposition, mais du Centre, car la solution à la crise congolaise est au Centre, le Peuple étant au Centre.

Loin de tout populisme et loin de toute stratégie politicienne, le Centre a présenté un plan de sortie de crise, basé sur l'organisation d'une Table Ronde ayant pour matière l'apaisement politique, les garanties mutuelles, le respect de la Constitution, la gestion consensuelle, l'accompagnement international, l'urgence du social et le financement ainsi que l'organisation d'élections crédibles.

Ce plan reste d'actualité.

Dans des circonstances qui auraient pu être plus consensuelles, le calendrier électoral a été publié et la loi électorale promulguée.

Le train des élections est donc en marche et rien ne doit l'arrêter.

S'il y a une date vers laquelle nos yeux doivent être désormais tournés, c'est le 23 décembre 2018, jour des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC.

Le Centre invite donc tous les acteurs concernés : le Peuple Congolais, les institutions, les formations politiques, la Société Civile, les Organisations Africaines et Internationales, et les pays frères et amis, à s'impliquer pour la réussite du processus électoral, conformément au calendrier publié par la CENI.

Avec respect et considération, Le Centre demande aux Confessions Religieuses de prier pour la RDC, car Le Centre est convaincu que notre pays a grand besoin du message universel de l'Eglise : l'amour, la paix, la concorde et le pardon.

Le temps de la confrontation, le temps de la tension, le temps de la contestation doit céder la place à l'apaisement et à l'accompagnement vigilant, nécessaire à la réussite du processus électoral.

A toutes et à tous, joyeuses fêtes et Bonne Année.

Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2017

Germain Kambinga Katomba