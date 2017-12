Sénégal: Santé de la mère et de l'enfant - L'USAID alloue 957millions de francs pour 2018

Cependant, elle a noté que la mobilité du personnel de santé et la question des per diem non encore définitivement résolue avec les syndicats de la santé ont ralenti la mise en œuvre des activités de terrain.

"Le Financement direct est un mécanisme d'assistance de l'USAID/Sénégal qui contribue à la réduction des décès évitables de la mère, du nouveau-né et de l'enfant .Il renforce aussi les capacités de gestion des régions médicales et des districts", a-t-elle expliqué.

"Comme l'année 2017, les six régions recevront au total 957 millions de francs, en 2018, répartis en fonction de la population couverte et du nombre de structures de santé", a-t-elle précisé.

Dakar — L'agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) va octroyer, en 2018, près de 957 millions de francs à six régions du Sénégal afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère, du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent, a dit la Directrice adjointe technique du bureau santé, Ramatoulaye Guissé.

