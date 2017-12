Sénégal: Assane Ndiaye, Serigne Ababacar Wade, trois visages de la persévérance des enseignants

Atteint de poliomyélite à l'âge d'un an et demi - il en a aujourd'hui 40 -, le natif de Darou Thioubène (département de Nioro), véritable miraculé, enseigne aujourd'hui au centre Talibou Dabo de Dakar (élémentaire) à force de volonté.

Le lauréat du Grand prix du chef de l'Etat pour l'enseignant ne s'est pas arrêté en si bon chemin, obtenant ensuite une maîtrise en Lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop avant d'être mis en position de stage pour une formation à la FASTEF, la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation.

Dakar — Assane Niaye, lauréat de la première édition du Grand Prix du chef de l'Etat pour l'enseignant, a la persévérance en commun avec Serigne Khalifa Ababacar Wade (prix d'encouragement) et Abdoulaye Mbow (troisième nominé), ces deux autres enseignants pouvant également se prévaloir de leur parcours et de leurs bons résultats.

