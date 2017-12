Sénégal: Diène Farba Sarr magnifie les réalisations du programme "Vivre avec l'eau"

"Je pense que le projet va continuer. Avant, c'étaient des zones incessibles à cause de l'eau, aujourd'hui, on trouve les populations en train de mener leur activités tranquillement", a-t-il relevé.

Il est aussi présent dans département de Guédiawaye à travers les communes d'arrondissement de Wkahinane Nimzatt et Médina Gounass. Le département de Rufisque est également concerné par ce projet, via la commune de Rufisque Ouest.

Guédiawaye — Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, a magnifié jeudi à Guédiawaye (banlieue de Dakar), les réalisations du projet "Vivre avec l'éau", une initiative financée par le Royaume-Uni et dédiée à la lutte contre les inondations.

