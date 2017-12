Gambie: Adama Barrow joue la carte chinoise

Les fonds destinés à la Gambie seront affectés à des projets d'infrastructure et selon le président Barrow, une grande partie de l'enveloppe servira au financement de la construction d'un pont sur le point de passage de Fatoto-Passamas dans l'est du pays à 300 kilomètre de Banjul.

C'est à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping avec qui il s'est entretenu, que Barrow a effectué sa visite au cours de laquelle il a également rencontré d'autres personnalités de l'Empire du Milieu ainsi que des hommes d'affaires qui ont annoncés vouloir investir en Gambie. « La Chine souhaite renforcer la confiance mutuelle et développer la coopération dans tous les domaines » a ainsi commenté un haut responsable du ministère chinois des affaires étrangères en marge de la visite d'Etat. Un sentiment partagé par le chef de l'Etat gambien qui a qualifié son séjour « d'important » et des relations entre les deux pays de « mutuellement bénéfiques ».

Le président gambien est en effet rentré mardi à Banjul après une visite d'Etat de plus d'une semaine à Beijing avec dans ses bagages 75 millions de dollars de subventions et des promesses d'investissements chinois dans son pays.

