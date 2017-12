Liberia - Georges Weah remporte le second tour de la présidentielle !

L'ex-star du football et sénateur George Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de… Plus »

Désormais, le seul africain à avoir remporter le ballon d'or aura fort à faire pour sortir son pays ses énormes difficultés et l'inscrire sur la voie du développement après deux guerres civiles et une épidémie d'Ebola dont les séquelles restent vivaces.

Pour rappel, pour sa première entrée en lice en politique, sur fonds d'accusations de fraudes et de bourrage d'urnes, George Weah s'était incliné au second tour en novembre 2005 face à Ellen Johnson. Pourtant au premier tour, la légende footballistique avait damé le pion de l'économiste chevronnée qui le critiquait sur son inexpérience en politique. Il perd aussi la présidentielle suivante en 2011, cette fois-ci en tant que vice-président de Winson Tubman.

