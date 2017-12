Burkina Faso: Conseil constitutionnel - Trois nouveaux membres prêtent serment

A 57 ans, le nouveau juge constitutionnel, Idrissa Kéré, est un magistrat de grade exceptionnel. Titulaire d'une maîtrise en droit international public, c'est en 1984 qu'il intègre l'Ecole nationale d'administration et de magistrature d'où il sort en 1986 avec le diplôme de magistrat. Expert en droit des affaires et en droit public de l'OHADA, expert en système juridique communautaire, légiste, sociologue, il était chargé de mission au cabinet du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, Garde des sceaux. M. Kéré a occupé plusieurs fonctions dans l'administration judiciaire burkinabè. Il est officier de l'Ordre national.

En outre, elle interpelle profondément ces derniers sur la portée et la délicatesse de leur charge. A cet égard, le président du Conseil constitutionnel a attiré l'attention des trois nouveaux membres sur le poids de leur responsabilité. «Les membres du Conseil constitutionnel doivent être impartiaux. L'exigence d'impartialité commande qu'aucune décision du Conseil constitutionnel ne puisse être suspectée d'avoir été rendue pour des raisons autres que juridiques», a-t-il souligné. «Certes, a dit Kassoum Kambou, juger et surtout bien juger n'est pas une tâche aisée». Toutefois, il a invité les nouveaux promus a toujours avoir pour boussole la Constitution.

Yarga Larba, Idrissa Kéré, Balamine Ouattara font désormais partie des membres du Conseil constitutionnel. Ils ont prêté serment le 28 décembre 2017 à Ouagadougou. Les nouveaux sages constitutionnels, la main levée, l'un après l'autre, ont juré de bien et fidèlement remplir leurs missions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune consultation sur des questions relevant du Conseil. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a officié la cérémonie solennelle, après avoir pris acte de leur serment, les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions.

