Burkina Faso: Vœux à la Présidence du Faso - Probité et exemplarité pour 2018

Le personnel de la Présidence du Faso a présenté, le jeudi 28 décembre 2017, à Ouagadougou, ses vœux de nouvel an au chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et à son épouse.

La tradition a encore été respectée au Palais présidentiel de Kosyam à Ouagadougou. En cette fin d'année, les travailleurs se sont réunis comme à l'accoutumée, le jeudi 28 décembre 2017, pour présenter leurs meilleurs vœux de nouvel an au chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et à son épouse, à l'orée de 2018. L'honneur est revenu à la Secrétaire générale (SG) de la Présidence du Faso, Marie Chantal Boni/Nignan de transmettre ces vœux et de faire, à l'occasion, le bilan de l'année écoulée et d'afficher les ambitions des agents pour 2018.

L'année 2017, a-t-elle fait observer, a permis d'enregistrer certains acquis au niveau de la première institution du pays, malgré les attaques terroristes. Mme Boni a d'abord évoqué la mise en œuvre des 71 recommandations de l'Autorité supérieure du contrôle de l'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC) sur la gestion de la Présidence en 2015. Parmi ces recommandations, 32 ont connu un aboutissement, tandis que 13 autres sont en cours d'exécution, qui concernent les volets renforcement des capacités, gestion du carburant et la simplification des procédures.

La SG de la Présidence du Faso a également cité, dans les avancées, l'examen favorablement de certaines doléances de 2016. Ce sont, entre autres, le renforcement des capacités des agents, la formalisation des cadres de concertation, l'amélioration du cadre de vie et de travail par la réfection des bureaux et du centre médical, la pratique du sport et la dotation de certains conseillers et agents de liaison en moyens de locomotion.

Elle n'a pas aussi passé sous silence la bonne exécution du budget conformément à la directive de l'audit de l'ASCE/LC, en témoigne l'enregistrement d'un taux de passation des marchés de près de 90% contre 34% en 2016 et de déblocage de fonds de même importance. Pour autant, a souligné le porte-voix des travailleurs de la Présidence du Faso, des sollicitations demeurent.

Une invite à donner le bon exemple

Mme Boni a fait référence à la poursuite de l'accroissement des capacités des différents corps de métier, à l'augmentation des dotations en moyens financiers et matériels, la dotation en véhicules et mini cars pour les évènements sociaux et le maintien des engagements du budget de l'Etat à hauteur de 13 milliards de francs CFA dans la lutte contre le VIH/Sida. En attendant plus d'actions en faveur des agents, la SG a réaffirmé leur engagement aux côtés du président du Faso, toute chose qui devrait se poursuivre en 2018. « Chaque agent prendra une pleine part dans les efforts à fournir pour davantage de résultats », a-t-elle assuré.

Au passage, elle a rendu hommage à l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré, qui, à son avis, se sacrifie pour l'amélioration des conditions de la femme et de la famille. Comme marque de gratitude, les agents ont offert des cadeaux au président et à son épouse, qui ont respectivement reçu un tableau en batik et un sac en cuir, fabriqués par des artisans burkinabè.

En réaction, le chef de l'Etat a retourné les meilleurs vœux à ses collaborateurs, tout en admettant avec eux que l'année 2017, en dépit des attaques, a connu des progrès. « J'exprime ma satisfaction pour les acquis engrangés », a-t-il lancé à ses vis-à-vis. Roch Marc Christian Kaboré a dit surtout avoir pris bonne note des doléances communiquées, tout en promettant la prise de mesures palliatives, dans la limite des ressources financières de la Présidence. Hormis cela, il a invité les agents à travailler avec probité et exemplarité. « La Présidence du Faso doit être un exemple de bonnes pratiques pour toutes les administrations et le pays tout entier », a-t-il plaidé.

Pour lui, 2018 s'annonce comme une année charnière de son mandat, qui nécessite un accroissement des performances pour la satisfaction des attentes des populations. Par ailleurs, 10 agents de la Présidence admis à la retraite ont reçu les félicitations et encouragements du chef de l'Etat.