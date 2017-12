Burkina Faso: Session budgétaire - Le groupe parlementaire Burkindlim, satisfait

Pour le principal animateur de la conférence, le député du PAREN, Tahirou Barry, était à Burkindlim avant d'être appelé au gouvernement. Mais, a-t-il poursuivi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale indique que tout député est libre de s'inscrire dans le groupe parlementaire de son choix. Me Bénéwendé Sankara a dit ne pas voir de mal à ce que le PAREN soit dans la majorité et son député, Tahirou Barry, à l'opposition car il s'agit d'une question de choix politique. Lors de cette conférence de presse, le président du groupe parlementaire Burkindlim, Issa Barry, a passé la main au nouveau président Emmanuel Lakoandé.

En outre, a-t-il ajouté, le groupe parlementaire a tenu, les 29 et 30 septembre 2017, à Bobo-Dioulasso ses deuxièmes journées parlementaires sous le thème : « Conflits intercommunautaires : les défis de la cohésion nationale au Burkina Faso ». Dans le cadre du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, le député Issa Barry a affirmé que son groupe parlementaire a conservé l'ensemble de ses postes à l'image du premier vice-président, Me Bénéwendé Stanislas Sankara. Pourquoi le député Tahirou Barry, a-t-il quitté le groupe parlementaire Burkindlim pour celui de l'UPC ?

Il a reçu notre approbation pour les efforts manifestes du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement socioéconomique », a indiqué le député Issa Barry. Quant à l'animation de l'Hémicycle, il a noté que les membres de Burkindlim ont participé activement aux travaux en commissions, en plénière ainsi qu'aux missions d'information et aux commissions d'enquêtes parlementaires. «Ils ont aussi marqué leur présence par leurs énormes contributions dans les activités des parlements communautaires et sous régionaux tels que le parlement de la CEDEAO, le parlement panafricain, du CIP UEMOA, de l'ACP, de l'UE, etc. », a soutenu Issa Barry.

Copyright © 2017 Sidwaya.

