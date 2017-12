Burkina Faso: Fédérations sportives - Les secrétaires généraux formés pour mieux gérer

Ainsi, la session de formation des secrétaires généraux à Koudougou s'inscrit dans la logique de toujours répondre aux exigences de la bonne gouvernance sur le plan administratif. Son objectif principal est de contribuer à assainir le circuit administratif au sein des structures sportives. Les modules enseignés aux participants ont porté sur les actes administratifs ; les missions ; les transferts des joueurs à l'étranger ; les correspondances et les archives. Venu présider la clôture de cette formation, le directeur général des Sports M. Nicolas Paré a salué la pertinence du thème de la session de formation qui, selon lui, corrobore avec les préoccupations actuelles du département des Sports et loisirs.

Une semaine après la formation des présidents et trésoriers des fédérations sportives, c'était autour des secrétaires généraux des mêmes fédérations de bénéficier de la part du ministère en charge des sports et loisirs, une formation au manuel de procédures administratives. Pendant trois jours, ils se sont donc familiarisés avec le thème proposé. Une formation qui vient confirmer le pari du ministère des Sports dans sa volonté politique de former, en vue de renforcer les capacités des acteurs du monde sportif.

Dans sa quête permanente de rendre plus professionnelles les différentes structures sportives, le ministère des Sports et des Loisirs a organisé, du 19 au 21 décembre à Koudougou, un atelier de formation à l'intention des secrétaires généraux des différentes fédérations sportives. La formation qui a regroupé une soixantaine de participants avait pour thème : «Manuel de procédures administratives».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.