Burkina Faso: Tennis/Stage d'entraîneurs de niveau 1 - A la conquête d'un précieux parchemin

Un stage de formation ITF (Fédération internationale de tennis) d'entraîneurs de niveau 1 s'est tenu au stade du 4-Août, du 16 au 27 décembre 2017.

Ils étaient 37 stagiaires à prendre part à cette formation sous la direction technique de l'expert ITF, Hilou Lonfo et de Modibo Sanogo, expert burkinabè.

Ce stage de formation ITF (Fédération internationale de tennis) a permis de donner les premiers outils aux entraîneurs afin de mieux maîtriser les contours de leur travail. "L'objectif, c'est de garder le plus possible de joueurs sur un terrain de tennis. Si vous n'avez pas les notions premières qui sont les "play and stay" et le niveau 1, il vous sera difficile d'entraîner. Comme son nom le porte, le "play and stay" (jouer et rester) permet de mieux enseigner, d'apporter plus de formations tactiques que de formations techniques aux joueurs.

C'est toujours le" play and stay" qui consiste à donner les notions de base aux entraîneurs pour les tout-petits et pour les personnes débutantes", a expliqué Hilou Lonfo, expert ITF. Pendant les trois premiers jours, la formation a débuté par le "play and stay" et 24 stagiaires sont allés à la conquête du diplôme d'entraîneurs de tennis de niveau 1 pour les sept derniers jours.

"Pour le premier jour de stage, je trouve que ce sont des personnes venant de très loin qui sont motivées. Je leur ai dit qu'il faut mettre au devant l'information, mais forcément chercher à avoir le diplôme. Il était important d'être présent sur le terrain, d'être présent en salle, de participer aux discussions, de participer aux activités sur le terrain... Cela a permis aux stagiaires de se mettre à jour et le diplôme viendra comme un bonus", a fait savoir Hilou Lonfo qui dit avoir senti des personnes qui ont envie d'apprendre pendant la formation.

Selon Issouf Nacoulma, président de la Fédération burkinabè de tennis, ce stage de formation de la Fédération internationale de tennis pour l'obtention du diplôme d'entraîneurs de tennis ITF niveau 1 s'est tenu grâce au soutien du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). " En ma qualité de président de la Fédération burkinabè de tennis, je me réjouis de la tenue de ce stage qui entre en droite ligne de notre politique déclinée dans le programme quadriennal du Bureau exécutif dont la finalité est le développement du tennis. Nous souhaitons voir un grand nombre d'admis à l'issue de l'examen", a-t-il ajouté.

A ce rendez-vous de Ouagadougou, six participants sont venus de la Côte d'Ivoire, trois du Niger et 28 du Burkina Faso. Les résultats sont attendus dans quelques semaines. En attendant, des attestations de participation ont été remises aux stagiaires lors de la cérémonie de clôture.